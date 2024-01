Falli fatti e cartellini gialli, il grafico sull'Inter (e sul Napoli) fa discutere

Diventato rapidamente virale sui social network, un grafico, relativo ad una statistica della Serie A italiana, sta facendo molto discutere.

Il tema, dopo il quantomeno controverso arbitraggio della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter, è il metro di giudizio in questa stagione nei riguardi dei falli commessi dai giocatori nerazzurri, secondo molti troppe volte "graziati" dai direttori di gara in fatto di cartellini.

Un utente di X ha messo a confronto su di un piano cartesiano i falli fatti dai 20 club di massima divisione italiana (asse delle ascisse) col numero di cartellini gialli che gli sono costati (asse delle ordinate).

Il risultato è molto curioso. L'Inter pur essendo soltanto la quartultima squadra in termini di falli fatti è quella che ha ricevuto il numero minore di cartellini. Ma non di poco, ed è questo il punto: è talmente tanto staccata dalle altre dalle altre da generare quella che per molti commentatori è "un'anomalia statistica" vera e propria. Al punto che qualcuno commenta: "Se nel mio lavoro vedo un grafico del genere, la prima cosa a cui penso è un errore nella raccolta dati". "Oppure c'è qualcosa che non va", gli fa eco qualcun altro.

E i dati, controllare per credere, sono proprio quelli.

Una piccola parentesi infine sul Napoli. Gli azzurri, che pure sono tra le squadre meno fallose - come del resto lo scorso anno - dell'intero campionato, pare debbano risultare particolarmente aggressivi agli occhi dei direttori di gara (e a questo proposito vi rimandiamo a quanto è stato scritto nei giorni scorsi sulla squalifica di Kvaratskhelia per somma di ammonizioni), tant'è vero che alla fine si trovano nella "metà di sinistra" della classifica dei cartellini. Se non un'anomalia statistica anche questa, certamente un'occorrenza molto sfortunata.