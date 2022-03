Lutto per Spalletti ed il suo staff: addio all'ex dirigente calcistico

Lutto per Luciano Spalletti ed il suo staff. Si è spento all'età di 67 anni Fabrizio Faraoni, ex consigliere d?amministrazione dell?Empoli con delega al settore giovanile ed amico dell'allenatore del Napoli.

Il tecnico azzurro e i suoi collaboratori Baldini e Domenichini - come riferisce la Gazzetta dello Sport - si sono recati in treno in Toscana nelle ultime ore per l'estremo saluto a Faraoni, ma oggi saranno regolarmente in campo a Castel Volturno per l'allenamento.