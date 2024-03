Insulti razzisti a Juan Jesus, Corona: "Perché non ha lasciato il campo? Viva Acerbi"

Non manca l'occasione di far parlare di sé Fabrizio Corona, che su Dillinger News si schiera dalla parte di Acerbi nella vicenda dell'insulto razzista a Juan Jesus.

“Le cose dette in campo rimangono in campo – scrive Corona - E poi, comunque Juan Jesus è nero". Acerbi "è un giocatore atipico", prosegue. "Grazie al suo carattere e alla sua serietà è diventato un giocatore che affronta le partite con passione e cattiveria - aggiunge - in una partita di calcio si litiga e se ne dicono tante”.

E sul difensore brasiliano del Napoli: “Acerbi gli ha detto negro? Ha sbagliato. Gli ha detto nero? Juan Jesus è nero. Ma se poi alla fine della partita te lo abbracci, ci ridi e ci scherzi, come era successo nel caso di Thuram, e poi vai a fare un post su Instagram sei un bimbominchia che cerca attenzioni e popolarità. Noi che all’Inter ti abbiamo regalato un sacco di soldi, ci hai fatto disperare e abbiamo evitato di insultarti, perché siamo dei signori. Ma la domanda è questa: reputati il gesto così grave? Sei sicuro? Allora prenditene e vattene dal campo come ha fatto Mike Maignan, altrimenti sei solo un buffone. Viva Acerbi. Il campo è il campo”.