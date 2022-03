Dalla Spagna: "Real Madrid, pronte due contropartite tecniche per il Napoli in cambio di Fabian"

Fabian Ruiz è uno dei principali obiettivi per il centrocampo del Real Madrid. L'azzurro è in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione. L'ex Betis non sembra, al momento, intenzionato a rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023.

Il club partenopeo si trova ad un bivio e dovrà decidere cosa fare con il 26enne centrocampista iberico per evitare di perderlo a parametro zero fra 15 mesi. De Laurentiis, in ogni caso, non sembra intenzionato a privarsi di Fabian ad un prezzo di saldo.

Il club 'blanco' sarebbe pronto a sferrare l'attacco per consegnare ad Ancelotti il suo pupillo mettendo sul piatto una doppia contropartita tecnica. Secondo quanto riferito dal direttore di Okdiario Eduardo Inda, nel corso della trasmissione 'El Chiringuito de Jugones', i calciatori individuati dal Real da offrire al Napoli in cambio di Ruiz sarebbero il centrocampista Dani Ceballos e l'attaccante Luka Jovic.

Ceballos, 25 anni, ricorda molto nelle caratteristiche tecniche Fabian. Jovic, 24 anni, può invece ricoprire indiffentemente il ruolo di prima, seconda punta o di esterno d'attacco. Il serbo, arrivato al Bernabeu nell'estate del 2019 per circa 60 milioni di euro, non è mai riuscito a confermare nella Liga quanto fatto vedere in Germania con la maglia dell'Eintracht Francoforte.