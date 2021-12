Non c'è pace per il Napoli: anche Fabian Ruiz positivo al Covid-19

Non c'è pace per il Napoli. Il club azzurro, già alle prese con infortuni e con le convocazioni per la Coppa d'Africa, deve ora registrare anche un'altra positività al Covid-19 dopo quella del capitano Lorenzo Insigne.

Fabian Ruiz è, infatti, risultato positivo al Covid in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna.

Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e - come riferisce la società partenopea in una nota - osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Ruiz era già stato colpito dal virus nel gennaio scorso.