Mazzarri torna in panchina, l'ex Napoli riparte dall'estero

Walter Mazzarri torna in panchina. Reduce dalla seconda avventura con il Napoli, durata 17 partite per un bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, il tecnico di San Vincenzo riparte dall’estero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Persepolis Football Club, squadra del campionato iraniano, sta definendo la trattativa per l’allenatore italiano.

Mazzarri dunque si rilancia fuori dai confini nazionali dopo la complicata parentesi in azzurro, terminata lo scorso febbraio. L’ex Cagliari e Torino ha già avuto un’esperienza fuori dall’Italia, in Premier League alla guida del Watford nella stagione 2016/17. Ora Teheran nel suo futuro, con il nuovo club arrivato primo nell’ultimo campionato, con un punto di vantaggio sull’Esteghlal. Per il tecnico toscano sarà la dodicesima panchina in carriera.