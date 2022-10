Napoli non dimentica Maradona nel giorno del suo compleanno

Sabato 29 ottobre ore 12.30, stadio Diego Armando Maradona, Stefano Ceci e la SSC Napoli ricordano e celebrano la nascita del Pibe de Oro durante il pre- partita Napoli-Sassuolo.

Ceci, ideatore dell'evento, accoglierà 60 bambini degli Istituti scolastici IC3 Parco Verde R. Viviani di Caivano e l’Istituto Comprensivo “Volino- Croce- Arcoleo” del Rione Sanità che sventoleranno una maxi bandiera recante l'immagine del volto di Diego con indosso una maglietta bianca con la scritta blu "Auguri Diego" e con tante altre bandierine da sventolare a fare da cornice. Tra le istituzioni invitate il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Presente il Vice Presidente del Calcio Napoli Edoardo De Laurentiis a cui verrà donato un cadeau che riprende fedelmente il calco del piede di Maradona; parteciperanno anche diversi assessori regionali e del Comune Napoletano. Intanto nei maxi schermi verrà riprodotta l'immagine di Maradona e di Claudio Garella, il portiere che vinse lo scudetto con il Napoli nel 1987, scomparso da poco e sulle note di "La mano de Dios" a fare da cornice musicale, i saluti istituzionali e la premiazione alle autorità.

A chiusura dell'evento l'artista Clementino intonerà "Cos cos cos" e "O surdato nnammurato" per poi assistere al calcio d'inizio della partita Napoli- Sassuolo. "Il 30 ottobre 1960 venne al mondo colui che era destinato a diventare un grande campione, con cui ho avuto la fortuna di condividere un intenso legame per oltre vent'anni- spiega l'ex procuratore- con il Napoli primo in classifica Diego avrebbe commentato con una sua celebre frase, Io volevo solo giocare e invece guarda cosa è successo".

Alle ore 20.00 alcuni ex calciatori del Napoli che vinsero con Maradona il primo scudetto e condiviso con Diego indelebili momenti che custodiscono ancora nel cuore, riceveranno, da Stefano Ceci, un premio presso la villa D'Angelo Santa Caterina in Via Aniello Falcone 203, locale del cuore del Pibe de Oro, già nei suoi primi anni al Napoli e nel quale scelse di festeggiare la cittadinanza onoraria ricevuta il 5 luglio del 2017, in quello che fu poi il suo ultimo evento a Napoli. Il patron Michele Giugliano, nonché ex arbitro di calcio, ha predisposto per l'occasione una cena dedicata a Diego, con i piatti tipici che amava degustare e il suo vino preferito, il Pallagrello bianco Caiatì.