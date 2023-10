Gli Europei di calcio 2032 assegnati a Italia e Turchia: Napoli tra le possibili sedi di gioco

L'Italia ospiterà, insieme alla Turchia, l'Europeo 2032: nel corso di una cerimonia che si è svolta oggi nella sede della Confederazione calcistica a Nyon, il Comitato Esecutivo UEFA ha assegnato il torneo in programma tra poco meno di 9 anni alla candidatura congiunta di FIGC e TFF, le Federazioni italiana e turca che, nel luglio scorso, avevano deciso di unire le forze.

Italia e Turchia avranno 5 sedi di gara per ciascun Paese. Tra le 10 città italiane candidate ad ospitare partite degli Europei di calcio c'è anche Napoli (con lo stadio Maradona), oltre a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Verona.

Nel dossier italiano sono state inserite dieci città, "che rappresentano complessivamente il patrimonio culturale e artistico del Paese, che garantirà una 'fan experience' entusiasmante, e al tempo stesso la storia calcistica italiana, la sua tradizione e la sua passione", ricorda la Figc.

Nella visione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Euro 2032 rappresenta una opportunità per lo sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture sportive del Paese, un evento in grado di contribuire all’accelerazione di processi già in atto in diverse città.