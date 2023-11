Euro 2024, alla fase finale quattro commissari tecnici che hanno un legame con Napoli

Oltre ad alcuni calciatori azzurri che scenderanno in campo nel corso della rassegna, ci sarà un pezzo di Napoli anche sulle panchine ad Euro 2024. Ben quattro commissari tecnici che con le loro nazionali si sono conquistati il diritto a disputare la fase finale in Germania hanno in qualche modo un legame con la terra napoletana o calcistico.

Il primo tra questi, neanche a dirlo, è il ct dell'Italia Luciano Spalletti, l'allenatore che resterà per sempre nella storia da queste parti per aver riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni.

Chi napoletano lo è per origini è, invece, Vincenzo Montella. Nato a Pomigliano d'Arco 49 anni fa, dopo svariate esperienze in panchina e dopo aver sfiorato la vittoria dell'Europeo da calciatore nel 2000 con l'Italia, Montella avrà ora la chance di partecipare alla rassegna continentale da commissario tecnico della Turchia.

Un altro ct legato ai colori azzurri è Francesco Calzona. Vice di Maurizio Sarri al Napoli dal 2015 al 2018 e collaboratore tecnico di Luciano Spalletti nella stagione 2021/2022, il tecnico calabrese nel suo staff alla Slovacchia è supportato anche da Marek Hamsik.

Napoletano d'adozione è, invece, il commissario tecnico dell'Ungheria Marco Rossi. Calciatore del Campania Puteolana dal 1984 al 1987, Rossi ha sposato una donna napoletana, mettendo le sue radici a Pozzuoli, città alla quale è legatissimo.