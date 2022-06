Esposito lascia la Mariglianese: "Venute meno le basi per il prosieguo, sono orgoglioso di aver vestito questa maglia"

Progettazione e riflessione. La Mariglianese lavora in vista della prossima stagione sportiva. Dopo l'addio del direttore sportivo Orlando Stiletti e dell'allenatore Luigi Sanchez, i biancazzurri si separano anche dal bomber Gennaro Esposito. Il goleador dei Leoni, dopo un'annata importante sul piano personale, ha salutato la piazza con un messaggio social. L'attaccante, infatti, non farà parte del roster napoletano nel campionato che verrà. Le sue 15 marcature, tuttavia, hanno contribuito al raggiungimento della salvezza. Ecco quanto rivelato dal classe 1984 attraverso un post:

"Strano ma vero. Non avrei mai immaginato di dover scrivere questo post ma purtroppo oggi dopo una riunione con i vertici societari ho visto venir meno ciò che ritenevo la base per il prosieguo, ovvero il “senso di appartenenza”. In questa lunga e bellissima stagione ho realizzato ben 15 gol ma di certo è la cosa di cui meno me ne vanterò, per la US Mariglianesela squadra della mia città ho fatto ben altro di più concreto ed importante. Ho messo sempre il cuore ma soprattutto la faccia. Credevo e speravo di essere un punto fermo e di riferimento per la società ma ho constatato che il mio futuro si sarebbe discusso solo dopo l’insediamento del nuovo staff. Nel calcio come nella vita il tempo è prezioso, io e la mia famiglia abbiam bisogno di certezze soprattutto perché vivo di questo bellissimo sport e di cui ne sono immensamente innamorato e quindi non posso permettermi di regalare tempo a persone che purtroppo ad oggi ancora non conosco. A malincuore sono costretto a salutare la squadra della mia città con la speranza peró che le nostre strade possano rincontrarsi di nuovo. Orgoglioso di aver vestito questi colori. Onorato di esserne stato il capitano. Fiero di aver dato e fatto di tutto per l’obiettivo raggiunto. Nemo profeta in patria. Ad maiora semper. Forza Mariglianese. Grazie a tutti".