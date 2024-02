Napoli, la panchina di Mazzarri traballa: la lista dei possibili sostituti

La panchina di Walter Mazzarri comincia concretamente a traballare dopo il deludente pareggio interno contro il Genoa. Una sconfitta nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera allo stadio Maradona, potrebbe far calare il sipario sulla seconda avventura del tecnico toscano all'ombra del Vesuvio.

I 'rumors' delle ultime ore parlano di attente riflessioni di Aurelio De Laurentiis su un nuovo cambio di guida tecnica. E c'è addirittura qualcuno che crede che lo 'scossone' possa clamorosamente arrivare già nelle prossime ore, prima ancora della sfida contro gli spagnoli.

La lista dei possibili sostituti del trainer di San Vincenzo riprende nomi già emersi al momento dell'esonero di Garcia. Si parte da Francesco Calzona, con Marek Hamsik vice, con l'allenatore calabrese, ex collaboratore di Sarri e Spalletti in azzurro, che però dovrebbe poi mantenere anche l'incarico di ct della Slovacchia, che guiderà ai prossimi Europei.

Resta d'attualità anche il nome di Marco Giampaolo, reduce da esperienze negative con Milan, Torino e Sampdoria negli ultimi anni, ma capace di proporre un'idea di calcio che si inserisce nel solco di Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.

Da non scartare anche l'ipotesi Fabio Cannavaro in un'eventuale operazione in stile 'De Rossi' alla Roma.