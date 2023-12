Esonero Maradona Jr, il presidente: "Decisione molto sofferta"

Il Pompei si sta preparando al ritorno in campo dopo lo stop dell'ultimo weekend per la vicenda Casoria. La squadra, chiamata a riprendere la corsa sulla capolista Acerrana, è di scena sul terreno di gioco della Real Aversa, squadra della Casa Reale. Il club rossoblù si presenterà in panchina con un nuovo volto, quello di Gennaro Scarlato: il classe '77 ha accettato l'incarico e preso il posto di Maradona Jr, esonerato lo scorso 30 novembre. Proprio in merito alla questione, il presidente Francesco Mango ha rotto il silenzio: "La separazione da mister Maradona è stata una decisione molto sofferta. Purtroppo nel calcio ci sono tante variabili che concorrono al risultato e alle valutazioni, e solo chi è all'interno conosce pienamente le situazioni. L'unico rammarico è che probabilmente non ha avuto il sostegno necessario da chi doveva garantirglielo. Da parte mia resta la massima stima sotto il profilo sia sportivo che umano: lui e il suo staff sono professionisti preparati e persone di grande spessore, li ringrazio sinceramente per quanto hanno dato al Pompei ed auguro loro il meglio nel calcio e nella vita".