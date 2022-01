Juve-Napoli, attesa per l'esito del nuovo giro di tamponi nel gruppo azzurro

C'è grande attesa per l'esito del nuovo giro di tamponi al gruppo squadra del Napoli, partito ieri pomeriggio alla volta di Torino, dove stasera dovrebbe affrontare la Juventus all'Allianz Stadium con calcio d'inizio fissato alle ore 20,45.

Regna incertezza anche sulle sorti di tre calciatori azzurri, Rrahmani, Lobotka e Zielinski, messi in quarantena dall'Asl Napoli 2 Nord poichè non ancora vaccinati con terza dose (con seconda dose ricevuta da più di 120 giorni), ma regolarmente volati in Piemonte con la squadra.

Nel caso in cui, poi, emergesse uno o più nuovi casi di positività al Covid nell'ultimo giro di test, entrerebbe in gioco anche l'Asl di Torino. La situazione, quindi, è tutta in divenire. Si attende ora il comunicato ufficiale del Napoli sull'esito dei tamponi.

Asl di Torino: "Pronti a nuovo giro di tamponi"

"In attesa della eventuale conferma di tesserati positivi nel gruppo squadra Napoli, siamo pronti ad un nuovo giro di tamponi molecolari ad ora di pranzo". Questo è quanto riferito dall'Asl di Torino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.