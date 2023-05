Ercolanese in Sicilia per il playoff con il Siracusa: il regolamento e la designazione arbitrale

È vigilia in terra sicula, domani primo e importante appuntamento con la storia. L’Ercolanese di Luigi Squillante è approdata sull’isola per affrontare la partita d’andata del playoff contro il Siracusa, classificatasi come seconda nel Girone B di Eccellenza Sicilia. La squadra vesuviana, reduce dalla vittoria nel derby degli scavi contro il Pompei, punta a riconfermarsi anche sulla vetrina nazionale. Nel tardo pomeriggio, con il via libera per la disponibilità e l’ospitalità dell’amministrazione comunale locale, c’è stata la rifinitura della formazione granata presso l’impianto di Canicattini Bagni. Ultime prove per mister Squillante e il suo staff per la sfida in programma allo Stadio Nicola De Simone contro la brigata allenata da Gaspare Cacciola. Il match è in programma alle ore 16.00.

Il regolamento

Due partite in agenda, una d’andata (domani, ndr) e una di ritorno (il 4 giugno in Campania, ndr). Si qualificherà al turno successivo la squadra che al termine dei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà invece la squadra in trasferta). Chi al termine della doppia sfida risulterà vincitrice, sarà impegnata nell’ultimo turno - 11 giugno l’andata e 18 giugno il ritorno - con la vincitrice del confronto Enna-Promosport Lamezia Terme.

La designazione arbitrale

Il direttore di gara sarà Emanuele Boccuzzo della sezione di Reggio Calabria. Gli assistenti saranno Stefano Cossovich di Varese e Bruno Dattilo di Roma 1.