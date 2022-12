Ercolanese, avvicendamento in panchina: il nuovo allenatore è Perna

Un avvicendamento tecnico sulla panchina dell'Ercolanese. Il club granata, dopo aver comunicato la separazione da Raffaele Di Pasquale, ha deciso di affidare la panchina a Massimo Perna:

"La società Ercolanese 1924 è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al nuovo Mister Massimo Perna. Nato a San Giorgio a Cremano 11 Gennaio del 1980 il nuovo Mister Granata è un profilo molto interessante, allenatore preparato, giovane ma già con tanta esperienza alle spalle, la società non ha avuto dubbi nella scelta di Mister Perna per il suo modo di intendere il calcio, gli obiettivi in comune e perché convinta che fianco a fianco si possano raggiungere traguardi importanti. L’Ercolanese 1924 si è affidata ad un profilo di assoluto spessore tecnico, una carriera importante anche da ex giocatore. Da punta centrale, il nuovo Mister granata ha giocato in Serie B con il Treviso e altre piazze blasonate come, Ravenna, Ternana, Giugliano, Cosenza, Turris, Ischia. Da allenatore invece, ex Barrese e Pomigliano. Il mister arriva a Ercolano, coadiuvato dal Prof Salvatore Limatola e Nicola Mora ex calciatore del Napoli".