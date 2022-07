Equipe Campania, il programma delle amichevoli: cinque vetrine importanti per i calciatori senza contratto

Torna l'appuntamento con l'Equipe Campania. Per il dodicesimo anno consecutivo, ai calciatori senza contratto sarà data l'opportunità di mettersi in mostra nel corso dell'estate. Il raduno si avrà il prossimo lunedì, 11 luglio, alle ore 17.00. Sono state svelate, inoltre, le date per le amichevoli contro formazioni di Lega Pro:

"Equipe Campania 2022, ci siamo. Lunedì 11 luglio (ore 17) avrà inizio il ritiro dei calciatori senza contratto organizzato dal coordinatore Antonio Trovato. Oltre alle sedute quotidiane, ricco come di consueto il programma delle amichevoli con compagini professionistiche e dilettantistiche. Ecco il programma delle gare già fissate:

Turris-Equipe Campania – Mercoledì 27 luglio ore 17.30, stadio Comunale di San Gregorio Magno (Sa)

Taranto-Equipe Campania – Giovedì 28 luglio ore 17.30, stadio Il Castagneto di Sturno (Av)

Turris-Equipe Campania – Sabato 30 luglio ore 17.30, stadio Comunale di San Gregorio Magno (Sa)

Avellino-Equipe Campania – Domenica 31 luglio ore 17.30, Mercogliano Stadium di Mercogliano (Av)

Picerno-Equipe Campania – Giovedì 4 agosto ore 17.30, stadio Donato Curcio di Picerno (Pz)

Il programma resta in continuo aggiornamento e nei prossimi giorni verranno rese note altre amichevoli oltre agli staff delle due sedi".