Grave lutto nel mondo del calcio a Napoli: addio a mister Enrico Saggiomo

Grave lutto nel mondo del calcio napoletano. Si è spento Enrico Saggiomo, storico allenatore e punto di riferimento per lo sport nel quartiere Pianura. Il tecnico era, infatti, il fondatore della Asd Boys Pianurese.

Proprio la sua società ha voluto ringraziarlo e salutarlo con un messaggio sui social: "La Boys Pianurese piange per la scomparsa del suo fondatore, mentore e allenatore: da oggi mister Saggiomo non è più con noi... Ma resterà per sempre il nostro punto di riferimento, vivo più che mai nei nostri cuori! Grazie a tutti per la vicinanza mostrataci, lui ne sarebbe stato orgoglioso! Buon viaggio, mister... Che la terra ti sia lieve!".

Tanti i messaggi di ricordo sui social, come quelli di altre società calcistiche partenopee, come ad esempio la Maued San Pietro e la Fortitudo Campi Flegrei. "Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Saggiomo e a tutta la ASD Boys Pianurese 2005 per la scomparsa di Mister Enrico Saggiomo. Una persona eccezionale, era sempre un immenso piacere poterlo abbracciare ogni volta che ci si incontrava sui campi. Ciao, Mister!", scrive sulla propria pagina la Maued San Pietro.

"La Fortitudo Cf si stringe al dolore degli amici della Boys Pianurese e della famiglia Saggiomo per la perdita del caro Enrico. Persona leale e punto di riferimento di questo calcio da sempre. Ci uniamo a voi con tanto affetto. Ciao Mister", è il messaggio della Fortitudo Campi Flegrei.

Anche l'ex presidente della IX Municipalità Maurizio Lezzi ha voluto ricordare Saggiomo: "Sono addolorato per la prematura dipartita dell’amico Enrico Saggiomo. Un maestro per tutti, giovani e meno giovani, con la sua grande passione per il calcio e l’amore per il suo quartiere! RIP Mister, che la terra ti sia lieve".