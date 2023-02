Empoli-Napoli: la DIRETTA della partita

Empoli-Napoli, anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di serie A, si gioca alle 18 allo stadio Carlo Castellani. L'incontro è trasmesso in diretta da Dazn o sul canale 214 di Sky per chi ha un abbonamento sia a Dazn che a Sky. I toscani hanno perso solo una delle ultime 9 partite in casa contro il Napoli: è successo il 19 marzo 2017.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Napoli: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Ebuhej, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.