Empoli-Napoli, i convocati: out Elmas e Di Lorenzo, c'è il Primavera Barba

Luciano Spalletti perde Elif Elmas per la sfida di Empoli. Il macedone ha svolto personalizzato in palestra e in campo nell'ultimo allenamento ed è quindi stato costretto ad alzare bandiera bianca per la prima volta in stagione.

Per la trasferta al Castellani mancheranno anche Lobotka, Di Lorenzo e Ghoulam, alle prese con un problema di sovraccarico. Recuperato Ospina, che ha svolto l'intera seduta in gruppo.

Zanoli non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite ma partirà comunque con la squadra: "Va valutato, ha questo malessere", ha detto Spalletti in conferenza stampa parlando del giovane terzino. Convocato anche il Primavera Barba.

Questo l'elenco completo degli uomini scelti da Spalletti: Meret, Ospina, Marfella, Barba, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.