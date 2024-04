Calzona: "Le responsabilità sono mie. Non sono riuscito a cambiare l'andazzo"

"Le responsabilità sono mie. Non sono riuscito a cambiare l'andazzo. Ci siamo consegnati nelle mani dell'Empoli sin dall'inizio.

Loro ne hanno approfittato e hanno vinto meritatamente la partita". Questo il commento del tecnico del Napoli Francesco Calzona alla sconfitta contro l'Empoli nel corso della conferenza stampa post partita.

"Le gambe vanno, è la testa che non va. Questa squadra non riesca a reagire, sto provando in tutti i modi a scuoterli, anche con mezzi abbastanza duri. Pensavo di poter far di più, ma non sono stato capace. E la colpa me la prendo io. Non mi arrendo però. Pretendo l'impegno fino all'ultimo giorno. I calciatori devono capire che siamo in debito con tifosi e società. Abbiamo il dovere di finire questo campionato nel migliore dei modi. Bisogna essere uomini e professionisti. In settimana la squadra lavora bene, non mi spiego questa apatia mentale. Siamo sempre sotto scacco degli avversari", ha aggiunto l'allenatore azzurro.