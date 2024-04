Napoli, discesa senza fine: a Empoli arriva il decimo ko in campionato

Una squadra da encefalogramma piatto. Questo è il Napoli che a Empoli ha messo in scena l'ennesimo spettacolo triste e deludente della sua stagione. Una prestazione senza mordente, senza carattere, senza orgoglio quella dei campioni d'Italia al Castellani, che vale la decima sconfitta in campionato. Ai toscani per vincere basta un gol iniziale di Cerri, tornato a segnare nella massima serie dopo oltre 3 anni. Praticamente nulla la reazione azzurra per quasi 90 minuti. E ora i partenopei rischiano di restare fuori dall'Europa dopo 14 anni di fila di militanza nelle competizioni continentali.

LE SCELTE DI CALZONA - La retroguardia azzurra è in totale emergenza. All'infortunio di Olivera e alle squalifiche di Rrahmani e Mario Rui, si aggiunge una condizione non ottimale per Mazzocchi, alle prese con un attacco influenzale. Scelte obbligate, dunque, per l'allenatore, che si affida alla coppia Ostigard-Juan Jesus al centro, con Natan in versione 'mazzarriana' che veste i panni del terzino sinistro. Per il resto nessuna sorpresa.

NUOVA PROTESTA DEGLI ULTRAS - Ingresso ritardato sugli spalti e nuovi cori di contestazione da parte degli ultras partenopei in trasferta al Castellani nei confronti della squadra e della società.

IL NAPOLI 'SBLOCCA' CERRI - Gli azzurri stavolta si 'anticipano' ulteriormente rispetto al solito e passano in svantaggio dopo meno di 4 minuti. Ennesimo svarione di reparto dalla sinistra al centro e Cerri in mezzo all'area batte di testa Di Lorenzo sul tempo e porta in vantaggio l'Empoli. Per l'ex Como si tratta del ritorno al gol in Serie A dopo oltre 3 anni dall'ultima rete. La reazione del Napoli è poco convinta e confusionaria. Osimhen si batte in avanti, ma i palloni giocabili sono pochi e le occasioni da gol vere degne di questo nome latitano. Al 28' sono i padroni di casa, che nel frattempo perdono per infortunio Cerri, sostituito dall'ex milanista Niang, ad avere con Cambiaghi la grande chance di raddoppiare, ma l'attaccante toscano solo davanti a Meret calcia sul palo esterno.

SECONDO TEMPO SOPORIFERO: NULLA SCUOTE GLI AZZURRI - Nella ripresa c'è subito Mazzocchi al posto di Natan, apparso tra i più in difficoltà nei primi 45 minuti. Il Napoli ci prova, ispirato dalle giocate di Zielinski, che sembra essere quello più vivace e motivato. Anguissa ha l'occasione più ghiotta di pareggiare, ma inspiegabilmente invece di calciare in porta, prova a servire Osimhen. Al 71' Calzona richiama Politano e Kvaratskhelia per inserire Ngonge e Raspadori. Nulla, però, serve a scuotere la squadra partenopea. All'88' consueta mossa della 'disperazione' con l'ingresso di Simeone al posto di Anguissa e il passaggio al 4-2-4, ma è tutto inutile. L'Empoli può esultare per tre punti pesanti in chiave salvezza.