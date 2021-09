Emerson Palmieri: "Ho parlato con Spalletti e dato il mio assenso al Napoli. Non so perchè non si è fatto"

Quello di Emerson Palmieri è stato uno dei nomi accostati con più insistenza al Napoli in estate. Il terzino della Nazionale, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio del mancato approdo alla corte del suo tecnico ai tempi della Roma Luciano Spalletti.

"Dopo l'Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi importante. Al Chelsea avevo poco spazio e Mancini mi ha detto che ai miei livelli si deve stare sempre in campo. Ho parlato con Spalletti e dato il mio accordo al Napoli. Non so perché non si è fatto", ha spiegato l'italo-brasiliano.

"Il Lione mi ha presentato un bel progetto e in due o tre giorni ho deciso. Credo di aver fatto un’altra scelta giusta. C’è un gruppo giovane e unito", ha aggiunto Palmieri.