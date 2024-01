Emanuele Filiberto lascerà due delle tre squadre di calcio: l'annuncio

Si chiuderà, al termine della stagione sportiva, l'avventura di Emanuele Filiberto alla guida di Portici e Real Aversa. Con un annuncio ufficiale, apparso sui canali social del Savoia, il numero uno della Casa Reale Holding ha comunicato l'impossibilità di portare avanti i progetti con le due squadre. L'impegno continuerà esclusivamente per il club di Torre Annunziata, mentre per le altre società arriverà la separazione e la disponibilità ad ascoltare proposte da parte di futuri acquirenti:

"Cari amici e cari tifosi, congiuntamente agli auguri ed auspici per uno splendido e sereno 2024 cercherò di fare un po' di ordine e di chiarezza. È trascorso un anno ed abbiamo fatto tante cose, abbiamo salvato la mia squadra del cuore che porta il mio cognome e il mio stemma, abbiamo acquistato due titoli sportivi conservando il calcio a Portici ed Aversa, abbiamo lavorato con impegno, serietà e professionalità senza mai fermarci. Ad agosto 2023 la Procura Federale ha aperto un indagine ora conclusa ed oggi posso parlare e far comprendere le ragioni del mio silenzio sull'Aversa e sul Portici. Vi è oramai l’ufficialità circa l'impossibilità di detenere tre squadre. Siamo persone serie e portiamo a termine gli impegni e così quest'anno finiremo il campionato per poi dismettere le squadre di Portici ed Aversa. Oggi il nostro progetto principale ed unico si chiama e si chiamerà sempre e solo Savoia. Il nostro augurio è che a Portici ed Aversa si facciano avanti imprenditori seri e che sono nelle condizioni di fare calcio. La Casa Reale Holding si impegnerà a stare vicino ai futuri acquirenti non escludendo di diventare anche lo sponsor principale".