Emanuele Filiberto lascia il club di Eccellenza: "Contestati da 10 pseudo-ultras, la società consegna il titolo"

Weekend complicato per l’Eccellenza Campania. Dopo la mancata partita del San Mauro tra Casoria e Afragolese, per assenza della squadra viola - che sarà penalizzata e in attesa di capire se il suo cammino andrà avanti o terminerà anzitempo - e con i rossoblù vincitori a tavolino, allo stadio Papa va in scena una domenica difficile per un altro club. Si tratta della Real Aversa di Emanuele Filiberto, in campo per il quarto turno del campionato contro la Puteolana. La squadra normanna, così come le altre due in gestione alla proprietà - il Portici in Serie D e il Savoia nel Girone A -, non sta attraversando un momento brillante in termini di risultati e di prestazioni: con i Diavoli Rossi infatti è arrivata la sconfitta numero quattro. Con una nota, la Casa Reale Holding ha annunciato la restituzione del titolo dopo la contestazione della tifoseria:

“Quanto accaduto oggi allo stadio Papa durante la sfida Aversa-Puteolana è qualcosa di inaudito, soprattutto alla luce dei sacrifici sostenuti l’anno scorso e che continuiamo a sostenere per mantenere il calcio ad Aversa. Dopo l’incontro di due ore avuto la settimana scorsa con una delegazione della tifoseria e con gli ultras, reputiamo strumentale e del tutto fuori luogo ricevere attacchi e contestazioni. Avevamo chiarito in quella sede che stavamo rivedendo tutto e che dal 10 ottobre saremmo ripartiti, anche in previsione dell’apertura del mercato di dicembre. Contestare andando nel personale, con frasi volgari ed ingiuriose, è inaccettabile e vergognoso. A seguito di tale evento, oggi termina il nostro progetto calcistico ad Aversa, non avendo alcuna intenzione di avere a che fare con quei 10 pseudo ultras che oggi hanno dato sfogo a tutta la loro frustrazione, senza tener conto di non essere neanche in grado di formulare in italiano una frase di senso compiuto. La società ha deciso pertanto di consegnare il titolo di Eccellenza al sindaco che si impegnerà a trovare qualcuno che sia interessato a gestire la squadra, rilevandola gratuitamente. Nel frattempo garantiremo la gestione ordinaria fino al 30 novembre. Decorsa tale data, nel caso non si fosse palesato nessuno, ritireremo la squadra dal campionato. Volevamo fare un calcio importante ma a questo punto aderiamo all’invito della tifoseria di andare via. Ci stavamo sacrificando per 15 paganti e zero abbonamenti, trattamento che non era riservato solo a noi ma a tutti i precedenti presidenti. Ora comprendiamo il perchè il l’ex presidente Pellegrino aveva provveduto a cambiare il nome da Aversa a Savoia, dove li ci sono i veri tifosi ed è una piazza che merita il calcio che conta. Con l’occasione vi comunichiamo che fino al 30 novembre giocheremo a porte chiuse”.

Intanto, il Savoia si separa da Alfonso Pepe che, nelle ultime ore, ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra. Il Portici invece esonera Teore Grimaldi, si attende la comunicazione del nuovo tecnico in vista del match di mercoledì contro la LFA Reggio Calabria.