Disimpegno della Casa Reale da Portici e Aversa, dirigente contestato: "Non ti presentare allo stadio"

Il nuovo anno solare di Portici e Real Aversa si è aperto con una notizia: il disimpegno, a fine stagione, di Emanuele Filiberto dalle due società campane. Il progetto della Casa Reale Holding andrà avanti, ma coinvolgerà soltanto il Savoia. Termina dunque l’avventura alla guida dei due club, gli investimenti e il lavoro saranno concentrati unicamente sulla realtà biancoscudata. Se sui canali azzurri non c’è traccia del comunicato diramato nel primo giorno del 2024, con la società che tuttavia ha fatto registrare gli acquisti degli attaccanti Orefice e Mauri, sul versante aversano è stata pubblicata la nota ufficiale della fine dell’esperienza tra le parti, con i tifosi che hanno mostrato ancora una volta il disappunto per il rendimento ottenuto. La reazione dei sostenitori normanni non si è fatta attendere, in vista anche della sfida tra Aversa e Savoia che si giocherà nel weekend allo stadio Bisceglia. Come riportato da Casertanews, a finire nel mirino del pubblico granata è uno dei protagonisti della difficile gestione, Nazario Matachione. Nel comunicato di disimpegno, Emanuele Filiberto l’aveva ringraziato così: “Un grazie finale ma sentito, vero, profondo e pieno di amicizia va a mio fratello Nazario Matachione che ha dato l’anima, ed è il caso di dirlo, e la mente al progetto. Si è dedicato senza risparmio alla gestione e all’organizzazione di una macchina grandiosa”. Il dirigente invece è stato invitato dagli ultras normanni, appartenenti al Gruppo Scomposto, a non presenziare al Bisceglia domenica pomeriggio: “Di Aversa hai sempre parlato male, Matachione domenica non ti presentare”, questo è il testo del messaggio apparso all’esterno dell’impianto. I tifosi sostengono che Matachione abbia costantemente espresso opinioni negative nei confronti della piazza, alimentando così la contestazione nei suoi confronti.