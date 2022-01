Napoli, finalmente una buona notizia: Elmas negativo al Covid

Dopo tante notizie negative in serie, ne arriva finalmente una buona sul fronte Covid per il Napoli. Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia, rende noto il club partenopeo.

Resta da capire ora se il centrocampista potrà essere a disposizione o meno per il match di campionato contro la Juventus, in programma domani sera a Torino.

Attesa nelle prossime ore per capire come evolverà la situazione, dopo le cinque positività emerse nel pomeriggio di ieri (Spalletti, Mario Rui, il portiere della Primavera Boffelli, un membro dello staff tecnico ed un magazziniere) e quelle di stamattina (Meret e un altro membro dello staff).

(Aggiornato alle ore 14,00)