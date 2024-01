“E’ tra i 10 migliori giocatori della storia”: bel riconoscimento per l’ex Napoli Edu Vargas

Nonostante il suo arrivo in 'pompa magna' nel gennaio 2012, Eduardo Vargas non è riuscito a lasciare il segno nel Napoli. Il 34enne attaccante, attualmente in forza ai brasiliani dell'Atletico Mineiro, in Cile resta però una leggenda.

In una recente classifica realizzata da "Esporte e Midia", infatti, l'ex azzurro è stato inserito nella top 10 di tutti i tempi del calcio cileno.

Vargas figura al settimo posto della graduatoria che vede nelle prime tre posizioni, nell'ordine, l'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez, l'ex juventino Arturo Vidal e l'ex portiere di Barcellona e Manchester City Claudio Bravo. Giù dal podio altre tre 'vecchie conoscenze' del calcio italiano come Gary Medel, Ivan Zamorano e Marcelo Salas.

Questa la classifica completa dei migliori 10 calciatori della storia del Cile secondo "Esporte e Midia":

1) Alexis Sanchez

2) Arturo Vidal

3) Claudio Bravo

4) Gary Medel

5) Ivan Zamorano

6) Marcelo Salas

7) Eduardo Vargas

8) Carlos Aranguiz

9) Jean Beausejour

10) Mauricio Isla.