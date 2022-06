La Virtus Campania saluta Fragiello: l'attaccante passa alla Forza e Coraggio

La salvezza ottenuta nelle battute conclusive della stagione e la finale di Coppa di categoria persa di misura contro la corazzata San Marzano. Per la Virtus Campania è stata un'annata dai due volti: qualche difficoltà incontrata nel percorso in campionato, meglio è andato il cammino nell'altra competizione. Tra i volti noti del team di Ponticelli c'è Gennaro Fragiello. L'esperto attaccante, reduce dalla parentesi con la casacca biancorossa, lascia il club partenopeo e si trasferisce nel Sannio. La sessione estiva di calciomercato ha aperto i battenti e la Forza e Coraggio ha deciso di affondare per assicurarsene le prestazioni. Intesa raggiunta, il centravanti vestirà la maglia giallorossa nel prossimo torneo di Promozione. La squadra, ereditata da Aldo Papa nelle ultime settimane, è retrocessa dal torneo di Eccellenza dopo aver chiuso al penultimo posto nel Girone A. È cominciata la campagna rafforzamento per ritrovare presto la massima serie dilettantistica campana:

"Attaccante classe '84, un corazziere, un curriculum pesante: insomma la Forza e Coraggio si regala la ciliegina sulla torta in questa prima fase del mercato. La società, infatti, ha chiuso l'accordo con Gennaro Fragiello, giocatore che in carriera ha vestito tante maglie e giocato praticamente in tutte le categorie. Due presenze in Serie A col Bologna, 3 in B con la Salernitana, 78 tra C1 e C2 con le maglie di Como, Sorrento, Fiorenzuola, Carpenedolo, Sassuolo, Cassino, Arzanese e Sambenedettese. 85 presenze in D con Fanfulla, Viribus Unitis, Mariano, Fondi, Arzanese. Protagonista anche in Eccellenza con le maglie di Albanova, Monte di Procida, Sorrentino Palmese (18 gol in stagione), Giugliano, Virtus Avellino, Villa Literno, Saviano e Virtus Campania Ponticelli. La storia parla per Fragiello, mister Papa avrà a disposizione l'elemento cercato per fare la differenza e trovare i gol pesanti".