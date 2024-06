Valzer dei titoli tra i dilettanti, cessione vicina per una storica società. Tre club verso l'iscrizione

Estate movimentata per il calcio campano, tiene ancora banco il valzer dei titoli tra le squadre dilettantistiche. Le società, al lavoro per completare e depositare le domande per le iscrizioni al prossimo campionato di Eccellenza, con il termine ultimo indicato per il 25 luglio, sono già molto attive sul mercato per rinforzare gli organici. Tuttavia, c’è da chiarire la situazione di alcuni club, a poche settimane dallo start ufficiale dell’annata sportiva 2024/25.

Al netto delle formazioni promosse in Serie D e di quelle retrocesse in Promozione, nella massima competizione regionale sono previste novità. Il Pomigliano, dopo aver perso lo spareggio playout con il Real Forio, resterà in Eccellenza: la piazza granata non perderà la categoria ma si rilancerà al posto del Givova Capri Anacapri. Anche ai piedi del Vesuvio si va verso un passaggio di consegne tra due compagini.

L’Ercolanese, nell’anno del Centenario, rischia di restare senza calcio, dopo il passo indietro fatto dal presidente Raiano. Sarà il Sant’Anastasia a raccogliere l’eredità, le parti sono in contatto per definire i dettagli della trattativa. Con la Puteolana ormai in Serie D (ufficializzata l’acquisizione del titolo del Real Casalnuovo), ci sarà la Real Normanna ad occupare la casella: il team di Aversa, escluso dal torneo a febbraio, ripartirà dal presidente Del Villano, già all’opera per un progetto importante.

In Eccellenza si rivedrà anche il Portici, con la Casa Reale Holding - ora alla guida soltanto del Savoia - che ha firmato la delega: la formazione azzurra, capeggiata dall’imprenditore Altomare, dovrà misurarsi di nuovo con le realtà campane, a sette anni di distanza dall’ultima volta.