Altro ribaltone in casa Savoia, esonerato Criscuolo: Barbera ritorna in panchina

Il rischio playout, la stagione sempre più difficile e l'obiettivo salvezza diretta alla portata. II Savoia, dopo il ko interno contro la Maddalonese, ha optato per un nuovo cambio in panchina. La società, infatti, ha comunicato l'esonero di Vincenzo Criscuolo, decidendo di affidare la prima squadra a una vecchia conoscenza. Ritorna mister Antonio Barbera, chiamato a raggiungere il traguardo a sei giornate dal termine del campionato:

"L'A.C. Savoia 1908, a seguito dell' incontro avvenuto domenica 5 marzo con l'allenatore Antonio Barbera, ha espresso il gradimento di riaffidargli la conduzione tecnica della prima squadra. Durante l'incontro la società ha manifestato al mister Barbera le precise linee guida societarie e non tecniche, il mister ha subito condiviso e accettato le linea guida societaria. La società nel contempo si è riservata 48 per sciogliere la riserva del possibile reintegro in organico. Dopo una attenta valutazione si comunica che mister Antonio Barbera é reintegrato in organico e la società gli ha dato la piena fiducia, convinta che insieme si possa raggiungere l’obiettivo della salvezza. La società ringrazia mister Vincenzo Criscuolo per il lavoro svolto nel contempo augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni e successi sportivi".