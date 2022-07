Eccellenza - Il Saviano conferma mister Belmonte, l'Acerrana si assicura Spilabotte

Si entra nel vivo dei movimenti per le squadre impegnate nel prossimo campionato d'Eccellenza. Il Saviano si affida ancora a mister Alfonso Belmonte, a confermarlo è stato il club neroverde con un breve comunicato stampa: "La riconferma delle riconferme. Senza esitazioni e senza tanti colloqui. Tre parole "Si ci sono", per il resto contano i fatti. Ormai diventato parte integrante della Società e idolo dei tifosi savianesi. Ha creduto sempre in noi e nel gruppo riuscendo a compiere un miracolo che in pochi credevano. Un caloroso in bocca al lupo a Mister Alfonso Belmonte". L'Acerrana supera la concorrenza e si assicura il profilo di Fortunato Spilabotte: "L'ASD Acerrana 1926 rende noto di aver raggiunto l'accordo per il tesseramento a titolo definitivo per la stagione sportiva 2022/2023 del calciatore Fortunato Spilabotte. Fortunato “Fofò” Spilabotte è nato a Napoli il 16 ottobre del 1990. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, la sua carriera è stata sempre di altissimo livello nei campionati minori e non solo. Ha vestito tantissime maglie, da quella del Pisa al Matera, passando per Milazzo prima di far ritorno in Campania dove ha vestito tra le altre le maglie di Frattese, Caivanese , San Giorgio , Pomigliano e Virtus Campania".