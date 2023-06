Santa Maria la Carità, Di Nola: "Cercheremo di portare in alto il club". Confermato bomber Farriciello

Il salto di categoria e un futuro pieno di prospettive. In casa Santa Maria la Carità si progetta la prossima stagione sportiva e, nelle ultime ore, c’è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. La panchina, per il campionato di Eccellenza, è stata affidata a Mario Di Nola, ex Sant’Antonio Abate, che ha rilasciato le prime dichiarazioni da tecnico rossazzurro: "Le emozioni sono tantissime, allenare nel mio paese comporta emozioni forti, come sono forti le responsabilità. Ho accettato la proposta del direttore e del presidente, vogliamo costruire qualcosa di importante. Cercheremo di portare Santa Maria la Carità alle cronache sportive nazionali. Ci vuole tanto lavoro, è una società nuova, sono partiti l’anno scorso e hanno stravinto un campionato, andremo ad affrontare un campionato diverso e più difficile. Stiamo lavorando giorno e notte per costruire questa squadra. Le responsabilità sono tante, la gente si aspetta tanto da me. Qualcuno può pensare che Mario Di Nola sia qui per un ripiego, avendo allenato in Serie D in piazze importanti. È stata la mia prima scelta, quando mi hanno chiamato dopo aver chiarito delle cose siamo andando avanti come un treno. Quando inizierò a lavorare, in piazza mi vedranno poco, sono conosciuto da tutti e qualcuno confonde le cose. Dobbiamo far parlare di noi in Campania per organizzazione, serietà e risultati sportivi".

Il tecnico continua: "Farriciello? Daniele è di categoria superiore. L’anno scorso ho finito il campionato con il Sant’Antonio Abate con quattro 2006. Ci saranno giovani interessanti che potranno giocare in D e anche in categorie superiori. Se vogliamo fare il calcio con il portafoglio pieno e svuotarlo ogni volta bruciamo un presidente all’anno. Sarà una squadra che darà filo da torcere a tutti, chi viene deve sposare il progetto. Staff? Mi seguirà il mio secondo Carmine Barba, il preparatore atletico Tommaso Nappo, il preparatore dei portieri Silvio Somma e il match analyst Francesco Acunzo. Il primo obiettivo è la salvezza, poi andremo per step, ma sicuramente non ci tiriamo indietro. Ho fatto richiesta di qualche giocatore che l’anno scorso ho avuto a Sant’Antonio Abate, ma bisogna sposare il progetto Santa Maria La Carità. Se arriveranno calciatori che mi conoscono, avremo qualche vantaggio in più, nel caso non ci saranno problemi, abbiamo tanto tempo per lavorare. Stiamo allestendo una squadra per giocare almeno inizialmente con il 4-3-3, ma stiamo prendendo calciatori che mi permettono anche di cambiare modulo: quello che mi interessa è l’atteggiamento della squadra. Durazzo? Voglio ringraziarlo perché ha permesso al Santa Maria la Carità di arrivare in Eccellenza. Dobbiamo essere riconoscenti, se sono qua ad allenare è anche grazie al mio collega".

Nel corso della conferenza sono intervenuti anche il presidente D’Oriano e il direttore sportivo De Simone. Il progetto partirà da Daniele Farriciello, bomber della squadra reduce da 40 reti tra campionato e Coppa. È il primo riconfermato, l’attaccante sarà altresì il capitano del Santa Maria la Carità. Si lavorerà molto con i giovani, oltre a conservare una buona base della scorsa annata. Angelo Tarallo, Francesco D’Oriano, Niccolò De Simone, Francesco De Caro e Catello De Simone restano alla corte di Di Nola. La preparazione inizierà in piena estate, da agosto al Comunale e poi si valuterà la possibilità di un ritiro se ci sarà disponibilità di una sede. Ad inizio luglio verrà lanciata anche la campagna abbonamenti.