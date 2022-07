Prima conferma per il Sant'Antonio Abate: Di Ruocco resta in giallorosso

Il Sant'Antonio Abate programma la prossima stagione sportiva. Dopo aver ottenuto la permanenza in Eccellenza con la vittoria del playout, il sodalizio giallorosso è alla ricerca di un riscatto per un'annata che dovrà essere più convincente dell'ultima disputata. Si cercherà di partire dalla base di calciatori attualmente in rosa, la prima conferma è quella di Francesco Di Ruocco. Il classe 1989 sposa il progetto per il secondo campionato di fila:

"L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 comunica di aver trovato l’accordo con Francesco Di Ruocco per la stagione 2022/2023. Il classe 89’ è il primo calciatore ad aver firmato e ad aver creduto fortemente nel progetto, infatti vestirà per il secondo anno consecutivo la casacca giallorossa. La società ha voluto subito riconfermare il capitano della passata stagione, certa delle qualità del calciatore e della voglia di Di Ruocco di raggiungere traguardi importanti in questa piazza. Nei prossimi giorni verranno presentati altri calciatori, pronti a dare il massimo per i colori giallorossi e riportare l’entusiasmo a Sant’Antonio Abate".

Le parole di Di Ruocco dopo la firma: "Innanzitutto voglio ringraziare la società per la fiducia nei miei confronti. Era mia intenzione continuare a vestire questa maglia ed infatti non ho voluto ascoltare altre offerte, perché Sant’Antonio Abate era la mia priorità. Quest’anno ci divertiremo perché la società è ambiziosa ed ha un progetto serio. Spero di vedere un Vigilante Varone pieno fin dalle prime giornate, perché sarà fondamentale l’aiuto del pubblico il prossimo anno".

Le parole del co-presidente Giuseppe Vertolomo: "A nome di tutta la società ci tenevamo ad inaugurare la nuova stagione con una riconferma, il nostro capitano Francesco Di Ruocco. Prima delle sue qualità tecniche, come d’altronde dice la sua carriera, abbiamo puntato sul suo essere uomo, dato che stiamo costruendo una squadra fatta di uomini. Lo scorso anno è stato sempre con noi, anche nei momenti più difficili e non ha mai abbandonato la nave e da vero capitano ci ha sempre messo la faccia. Per questi motivi dunque siamo orgogliosi di averlo con noi anche il prossimo anno".