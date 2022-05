Il San Marzano batte il Savoia, al Novi è 3-1. Meloni e Marotta trascinano i rossoblù, Trimarco tiene in vita gli oplontini

Finale playoff di Eccellenza Campania, allo Stadio Novi va in scena il confronto tra il San Marzano e il Savoia. Percorsi stagionali importanti per entrambe le compagini che scendono in campo con l'obiettivo di strappare il pass per qualificarsi alla fase nazionale degli spareggio. Sul rettangolo verde di Angri si disputa l'incontro tra due delle formazioni più complete della categoria.

La cronaca si apre con l'alta intensità e i ritmi piuttosto accesi. Al 5' ci prova Napolitano con una conclusione dalla distanza, ma la traiettoria non è perfetto. Passano tre minuti e ancora Napolitano cerca di beffare Palladino, situato fuori dai pali: la sfera non prende il giro giusto ed esce. Sul ribaltamento di fronte, Meloni dialoga con Nuvoli e riceve da posizione defilata: il bomber rossoblù carica il destro, incrocia bene e supera Landi. Al 16' brutto intervento su Camara, il calciatore è costretto ad alzare bandiera bianca. I padroni di casa perdono, poco più tardi, anche Nuvoli e sono costretti a rivoluzionare l'undici di partenza. Soltanto alla mezz'ora si torna in fase offensiva, con i locali che si divorano il raddoppio in due occasioni. Al 31' il subentrato Tranchino spara sul fondo da posizione ravvicinata, mentre al 32' Spinola sbaglia clamorosamente da due passi su suggerimento dalla destra. Al 40' Landi risponde presente sulla girata di Spinola, trascorre qualche secondo e Meloni manda sul fondo con uno stacco. Al 43' magia di Marotta: il dieci riceve dalle retrovie, opta per il pallonetto e insacca alle spalle del portiere oplontino. Al 45' Orefice sfiora il gol con un'acrobazia leggermente larga, nel recupero il San Marzano sfiora il tris con Spinola neutralizzato da Landi e con una punizione alta di La Montagna. All'intervallo, il Savoia è sotto di due reti.

Carannante decide di operare una sostituzione all'avvio del secondo tempo: fuori un difensore, Russo, e dentro un profilo offensivo, De Stefano. I Bianchi si intravedono in attacco con una sventagliata di Napolitano per Orefice che sbaglia a scodellare il pallone in area. Al 51' lascia il campo anche capitan Scarpa, al suo posto c'è Borriello. Al 58' Chiariello prova a staccare su un passaggio alto dalla destra, la difesa disturba il difensore nell'impatto. Sul prosieguo dell'azione, Marotta inventa ancora con un'iniziativa geniale: pennellata per Meloni che, dimenticato sul secondo palo, deve soltanto depositare nel sacco per il 3-0. Al 64' Palladino abbatte Trimarco in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi: è penalty. Dal dischetto va lo stesso Trimarco che non fallisce e accorcia. Al 68' proteste dei biancoscudati per un possibile tocco di mano nell'area rossoblù: l'arbitro fa continuare. Al 76' Marotta spreca la chance del poker, il mancino è debole e centrale. All'82' Potenza cerca la fortuna con una punizione da posizione laterale: la parabola sbatte sul palo esterno e si spegne fuori. A due dal termine, Landi è miracoloso su Liccardi spedito a rete. Nel recupero, il portiere ospite è superlativo nuovamente su Liccardi. Non accade più nulla, al triplice fischio si impone il San Marzano: Savoia sconfitto in finale, rossoblù ai playoff nazionali.

Il tabellino

San Marzano: Palladino, Fernando, Chiariello, Caso, Dentice, Nuvoli (24' Marotta), Matute, La Montagna (64' Lettieri), Camara (20' Tranchino), Meloni (61' Liccardi), Spinola (70' Potenza). A disposizione: Grimaldi, Cesarano, De Bellis, Maiorano. Allenatore: Pirozzi

Savoia: Landi, Credendino (83' Spavone), Russo (46' De Stefano), Foti (70' Pisani), Esperimento, Rega, Napolitano, Liberti, Trimarco, Scarpa (51' Borriello), Orefice (70' De Rosa). A disposizione: Russo, Conti, Grieco, Santoro. Allenatore: Carannante

Arbitro: Pierfrancesco Saugo di Bassano del Grappa

Marcatori: 8' Meloni (SM), 43' Marotta (SM), 58' Meloni (SM), 66' Trimarco (S)

Ammoniti: Marotta, Palladino, Tranchino, mister Pirozzi dalla panchina (SM), Russo, Credendino, Esperimento, Spavone (S)