Rimonta, rigori e proteste: il racconto della gara tra le due storiche società napoletane

La Puteolana vince in rimonta e si aggiudica il bottino in palio allo stadio Conte: la sfida - tra le due realtà storiche del calcio campano - si chiude con un successo per la squadra di Ivan De Michele, passo falso invece per il Savoia di Vincenzo La Manna. Padroni di casa sfortunati in avvio con due sostituzioni obbligate, inizio più convincente per i Bianchi che costruiscono diverse occasioni. L'undici flegreo prova a reagire, ma a passare in vantaggio è la formazione ospite al 42'. Azione di Petricciuolo sulla destra, suggerimento per Caruso che imbuca per Iadelisi: Calone anticipa l'esterno, sul pallone arriva Romeo che supera Pirone e sblocca il match. La Puteolana va a caccia del pareggio che si concretizza al 59', con un calcio di rigore fischiato dal direttore di gara per un presunto intervento irregolare di Passaro. Proteste per i biancoscudati, ma l'arbitro non cambia decisione: dal dischetto il neo arrivato Grezio spiazza Bellarosa. Passano quattro minuti e il fischietto di Reggio Calabria concede un nuovo penalty alla compagine locale. Laringe si invola ed entra in area, l'intervento di Khelil è giudicato falloso. Sul punto di battuta si presenta lo stesso Laringe, sfera da una parte e portiere dall'altra per la rimonta. Finale incandescente con il Savoia che invoca due rigori nel recupero, il signor Domenico Fabio Macrina non ravvede nulla. Si chiude così l'atteso confronto del Conte: i Diavoli Rossi agganciano la zona playoff, dopo cinque risultati utili consecutivi c'è la battuta d'arresto per il team di Emanuele Filiberto.