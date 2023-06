Puteolana affidata totalmente a Pietro Di Costanzo: "L'obiettivo è riportare Pozzuoli nelle categorie che merita"

La Puteolana si prepara per arrivare pronta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. Dopo l’amara retrocessione dalla Serie D, la società flegrea ha rassicurato la tifoseria negli ultimi giorni: si riparte con grande entusiasmo per riportare la piazza di Pozzuoli in alto. Con un altro comunicato ufficiale, il club ha aggiornato l’ambiente sulla situazione interna. I Diavoli Rossi infatti saranno gestiti totalmente da Pietro Di Costanzo. Ll’ambizione è costruire una compagine competitiva per il prossimo campionato regionale, cercando di ripetere quanto accaduto un anno fa.

“L’Asd Puteolana 1902 - si legge sui canali ufficiali - comunica alla tifoseria e agli organi di stampa che la gestione societaria del club per la stagione 2023/24 è affidata totalmente al presidente Pietro Di Costanzo. L’obiettivo, come preannunciato nelle scorse settimane, è riportare Pozzuoli nelle categorie che merita. Nel prossimo futuro saranno rese note tutte le novità per il nuovo anno calcistico”.