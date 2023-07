La Puteolana annuncia il nuovo allenatore: ufficiale l'arrivo di De Michele

Sarà un prossimo campionato di Eccellenza pirotecnico e con numerose squadre disposte a catturare la scena. Anche la Puteolana, smaltita la delusione per la retrocessione dalla Serie D, lavora per ripartire e riscattare gli ultimi mesi. Assicurata la permanenza della famiglia Di Costanzo alla guida del club, la società ha accelerato per assicurarsi un profilo di categoria per la panchina. Archiviato l’avvicendamento tra Marra e Campilongo, i flegrei hanno scelto un nuovo allenatore per la prossima stagione sportiva. A guidare i Diavoli Rossi sarà Ivan De Michele, annunciato sui canali ufficiali dal club granata. Dunque è ufficiale l’approdo del mister, reduce dalla parentesi positiva con l’Atletico Calcio. Ex Albanova, Mondragone, Sessana e Casoria, il trainer vanta un bagaglio importante in piazze blasonate a livello regionale: De Michele sarà chiamato a risollevare le sorti tecniche della Puteolana.