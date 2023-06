Puteolana pronta a ripartire, per la panchina si pensa a De Michele. Il direttore sportivo Pirone saluta

Nessun cambio al vertice, la Puteolana è pronta a dare il via alle operazioni per la prossima stagione. Dopo l’amara retrocessione in Eccellenza, la squadra flegrea resta nelle mani della famiglia Di Costanzo: la società è decisa a risollevare le sorti dei Diavoli Rossi, l’obiettivo è riportare il club nella categoria superiore. Primi programmi stilati, movimenti attesi e la scelta del nuovo tecnico alle porte. Secondo le ultime indiscrezioni, il ruolo dovrebbe essere affidato a Ivan De Michele. L’allenatore, reduce dalla parentesi positiva con l’Atletico Calcio, è molto apprezzato ed è la prima scelta per il team di Pozzuoli. Ex Albanova, Mondragone, Sessana e Casoria, il trainer vanta un bagaglio importante in piazze blasonate a livello regionale. Dopo l’annuncio del nuovo mister, la Puteolana comunicherà i profili confermati e sbloccherà il mercato in ingresso.

Intanto, il direttore sportivo Gianni Pirone saluta la piazza granata con un messaggio attraverso i social: “Dopo due anni tra gioie e dolori calcistici, si interrompe il mio rapporto con la Puteolana. Voglio ringraziare la Famiglia Di Costanzo per avermi dato questa grande opportunità, con la speranza di aver almeno in parte ripagato la loro fiducia. Ho avuto l’onere e l’onore di aver collaborato con grandi professionisti a partire dai Mister con gli Staff, Segretari, Magazzinieri, Massaggiatori e tutti quelli che facevano parte del mondo granata. Mi dispiace solo di non aver raggiunto insieme a tutti l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio anno, ma purtroppo il calcio spesso ti riserva brutte sorprese. Però sono convinto e consapevole che la Puteolana ritornerà presto nelle categorie che merita”.