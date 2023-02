Eccellenza - Turno favorevole all'Ischia, Casoria atteso da uno scontro diretto. Pompei per il blitz, Napoli United per il riscatto

Weekend alle porte, ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza in scena. Bivio stagionale per alcune, appuntamento importante per le altre: il Girone A entra nel vivo. L’Ischia vuole confermarsi in vetta e allo Stadio Mazzella ospita l’Atletico Calcio: dopo la sconfitta all’andata, i gialloblù puntano al riscatto. Diversamente, i biancazzurri cercano una vittoria in trasferta per mettere il periodo negativo alle spalle. Per la squadra isolana, almeno sulla carta, sarà un turno favorevole. La prima inseguitrice, il Casoria, sarà attesa dallo scontro diretto in trasferta con l’Albanova. Anche per il Pompei si prospetterà una sfida non semplice, in esterna al Varone col Sant’Antonio Abate. Interessante il confronto tra il Savoia e il Napoli United: i Bianchi vogliono allontanarsi dalla zona calda, i Leoni mirano a riprendersi una posizione in zona playoff. Parere contrario da parte dello Sporting Club Ercolanese che ha intenzione di blindare il quinto posto nell’incontro interno con la Montecalcio. Fine settimana determinante anche per la zona salvezza con ben tre partite di spessore: il Givova Capri Anacapri ospiterà il Massa Lubrense, il Real Forio farà visita al Saviano mentre il Pomigliano accoglierà il Villa Literno. Tappa fuori casa per l’Acerrana, c’è la Maddalonese sul cammino del Toro. Nel Girone B, partita proibitiva per il Vico Equense nella tana della capolista San Marzano. Ercolanese impegnata sul rettangolo verde, il Sant’Agnello va a caccia dell’impresa salvezza: al Comunale arriverà l’Audax Cervinara.

Il programma del Girone A

Givova Capri Anacapri-Massa Lubrense sabato 18 febbraio ore 14.30, Stadio San Costanzo

Sant’Antonio Abate-Pompei sabato 18 febbraio ore 15.00, Stadio Varone

Albanova-Casoria sabato 18 febbraio ore 15.00, Stadio Scalzone

Saviano-Real Forio sabato 18 febbraio ore 15.00, Stadio Pierro

SC Ercolanese-Montecalcio domenica 19 febbraio ore 10.30, Stadio Papa

Maddalonese-Acerrana domenica 19 febbraio ore 11.00, Stadio Comunale

Ischia-Atletico Calcio domenica 19 febbraio ore 14.30, Stadio Mazzella

Savoia-Napoli United domenica 19 febbraio ore 15.00, Stadio Papa

Pomigliano-Villa Literno domenica 19 febbraio ore 15.00, Stadio Gobbato

Il programma del Girone B

San Marzano-Vico Equense sabato 18 febbraio ore 14.30, Stadio Squitieri

Sant’Agnello-Audax Cervinara sabato 18 febbraio ore 15.00, Stadio Comunale

Lions Montemiletto-Ercolanese sabato 18 febbraio ore 15.00, Stadio Comunale