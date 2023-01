Eccellenza, il programma della 20esima giornata: fari su Ischia e Napoli United, gare delicate per Pompei e Casoria

La ripresa del campionato d’Eccellenza è alle porte, anche se un assaggio di nuovo anno è arrivato direttamente dallo Stadio Mazzella nell’infrasettimanale. La vittoria ottenuta nella gara di recupero ha spedito l’Ischia in vetta alla classifica del Girone A, ma il weekend propone una sfida tutt’altro che semplice per la brigata di Buonocore. In programma, infatti, c’è il confronto diretto con l’Albanova, altra corazzata della competizione e distante appena sei lunghezze dal vertice. Il Napoli United, dal canto suo, fiuta l’occasione e spera nel passo falso dei gialloblù: per il team di Maradona jr. andrà in scena una partita mattutina di domenica contro la sorpresa Atletico Calcio. Fari accesi anche allo Stadio Bellucci dove il Pompei di Carannante vuol tenere il passo delle contendenti al vertice: sulla terraferma approda il Real Forio di Iervolino, a caccia di punti salvezza. Riflettori altresì sull’Arcoleo, l’Acerrana - archiviato il poker subito sull’isola due giorni fa - attende il Casoria, deciso a riscattare il ko casalingo a fine dicembre. Lo Sporting Club Ercolanese accoglie il Givova Capri Anacapri, obiettivi differenti per le due: granata ai margini della zona playoff, mentre gli isolani puntano alla permanenza nella categoria. Punti pesanti in palio tra Saviano e il ridimensionato Pomigliano, così come Savoia e Montecalcio. Sfida salvezza al Vigilante Varone, il Sant’Antonio Abate accoglie il Massa Lubrense. Il derby casertano tra Maddalonese e Villa Literno completa il programma. Nel Girone B, invece, la rinnovata Ercolanese sarà chiamata dalla trasferta sul rettangolo verde del Carotenuto, il Sant’Agnello sfida il Montemiletto al Comunale. Per il Vico Equense c’è l’incontro in esterna tra le mura del Faiano.

Il programma del Girone A

Albanova-Ischia sabato 7 gennaio alle ore 14.30

Pompei-Real Forio sabato 7 gennaio alle ore 14.30

Savoia-Montecalcio sabato 7 gennaio alle ore 14.30

Acerrana-Casoria sabato 7 gennaio alle ore 14.30

Saviano-Pomigliano sabato 7 gennaio alle ore 14.30

Sporting Club Ercolanese-Givova Capri Anacapri sabato 7 gennaio alle ore 14.30

Napoli United-Atletico Calcio domenica 8 gennaio alle ore 11.00

Sant’Antonio Abate-Massa Lubrense 8 gennaio alle ore 14.30

Il programma del Girone B

Carotenuto-Ercolanese sabato 7 gennaio alle ore 14.30

Sant’Agnello-Montemiletto sabato 7 gennaio alle ore 14.30

Faiano-Vico Equense 8 gennaio alle ore 14.30