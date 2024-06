Il Pompei vola in finale playoff, 1-1 al "Bruccoleri" e Pro Favara eliminata

Un pareggio che vale la qualificazione alla finalissima nazionale, il club del presidente Francesco Mango esulta. La gara tra Pro Favara e Pompei termina con il risultato di 1-1 al “Bruccoleri”: Malafronte sblocca, Retucci riequilibra il match. In virtù dello 0-0 all’andata e del gol segnato in trasferta, è la squadra di Gennaro Scarlato ad accedere all’ultimo turno dei playoff: l’avversaria sarà la vincente di Modica-Aurora Alto Casertano.

Primo tempo di marca rossoblù, la prima occasione arriva dopo circa cinque minuti di gioco. Balzano e Caso Naturale dialogano, cross al centro dove Malafronte impatta di testa e manda sul fondo. I padroni di casa si portano in attacco al 9’ con una giocata di Lucarelli, contrastato prontamente da Tarascio in area: proteste locali, l’arbitro lascia proseguire. Nell’altra metà campo è la formazione campana a sfiorare il gol. All’11’ Caso Naturale impatta sugli sviluppi di un corner e va ad un passo dalla rete, la deviazione si perde a lato di un soffio con Scuffia immobile. Pompei intraprendente e Pro Favara in attesa, sul rettangolo verde regna l’equilibrio e il direttore di gara è chiamato ad interrompere più volte il gioco. I ragazzi di Scarlato prendono in mano la situazione e gestiscono il ritmo del match attraverso un lungo possesso palla alla mezz’ora, tre minuti più tardi il capitano cerca l’eurogol da posizione defilata: controllo e destro al volo, traiettoria alta di poco. In pieno recupero Malafronte non perdona e sblocca il risultato. Uscita a sinistra di Tomolillo che innesca Casillo, autore dell’assistenza in area: la prima conclusione del numero 9 viene respinta da Bontempo, sulla ribattuta il bomber è letale e batte Scuffia.

La ripresa si apre con i gialloblù in attacco. Al 47’ La Piana raccoglie sulla fascia e pennella per Lucarelli, il colpo di testa non impensierisce D’Agostino. Al 54’ Ficarrotta scodella dalla bandierina e Marino sovrasta tutti, D’Agostino lo aspetta e blocca centralmente. Gli uomini di Catalano trovano il pareggio al 57’ con Retucci che finalizza l’assist di La Piana dalla sinistra e fa 1-1 con un tocco ravvicinato. A metà secondo tempo Tarascio si libera del pressing e appoggia per Simonetti, l’ex Ischia sventaglia verso Caso Naturale che, in acrobazia, non inquadra la porta. Il fantasista rossoblù ci riprova, questa volta di testa: Scuffia neutralizza. Si scaldano gli animi al 70’, La Piana colpisce Velotti e l’arbitro sventola il rosso nei confronti del numero 7. Nonostante l’inferiorità numerica, è la Pro Favara ad andare ad un passo dalla rete con Bontempo: miracolo di D’Agostino. Clamorosa doppia occasione per il Pompei nel recupero. Casillo va via in contropiede, si fa ipnotizzare da Scuffia e spreca. Sulla respinta Guarracino manda alto a porta vuota. Termina così al “Bruccoleri”.