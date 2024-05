Pompei-Pro Favara 0-0, la gara di andata termina in parità. La qualificazione passa dal "Bruccoleri"

Il match di andata tra Pompei e Pro Favara, valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Eccellenza, termina senza reti. Il round iniziale, in scena allo stadio Bellucci, si chiude con il risultato di 0-0: la qualificazione resta aperta, gli uomini di Gennaro Scarlato dovranno conquistarla in trasferta tra una settimana.

Alta intensità e ottimo ritmo nel primo tempo, le due squadre si affrontano a viso aperto. Subito deviazione aerea di Malafronte dopo un cross dalla bandierina, la giocata del capitano termina alta al 4’. Nervi tesi e diverse interruzioni in avvio, l’arbitro deve riportare la calma tra i calciatori. All’11’ potenziale chance per i gialloblù su una disattenzione dei padroni di casa, La Piana pecca di altruismo e l’azione sfuma. Si gioca sull’equilibrio, i rossoblù prendono le distanze agli avversari e attendono il momento giusto per portarsi in attacco. Al 22’ Velotti sventaglia dalle retrovie, Simonetti salta un avversario e cerca il suo capitano al centro dell’area, la retroguardia ospite respinge. Al 27’ lampo di Malafronte: il bomber brucia in velocità Bossa, recupera la sfera e con il destro manda fuori, a centimetri dall’incrocio dei pali. Passano due minuti e Casillo interrompe momentaneamente la ripartenza della Pro Favara: La Piana controlla, ma non trova il bersaglio con una conclusione d’esterno. Al 31’ suggerimento di Simonetti dalla sinistra, Caso Naturale stacca all’altezza del secondo palo e di testa spara a lato. Al 38’ altra iniziativa di Velotti dalla difesa, Malafronte si coordina con il mancino al volo e non trova la porta. La compagine di Catalano va ad un passo dal vantaggio al 45’ con una punizione di Ficarrotta: il fantasista calcia dal limite dell’area e fa passare il pallone sotto la barriera, il legno gli nega l’esultanza. Il primo tempo si chiude con un’incornata larga di Malafronte.

Al rientro in campo non ci sono novità, Scarlato conferma l’undici della frazione iniziale. All’alba della ripresa non ci sono grandi opportunità da segnalare, Caso Naturale ci prova con un traversone dalla destra ma Scuffia è il padrone dell’area piccola. Al 54’ Lucarelli si ritaglia lo spazio per il tiro da posizione defilata, la palla si spegne distante dalla porta di D’Agostino di alcuni metri. Al 62’ Lucarelli pennella e Di Girolamo respinge, La Piana raccoglie e affretta la conclusione per sorprendere i campani: traiettoria da dimenticare. Sul capovolgimento di fronte Malafronte tenta l’acrobazia, nessun problema per Scuffia che blocca centralmente. Al 66’ il capitano allarga per Simonetti che rientra sul destro e chiude l’azione, il portiere gialloblù si distende e fa un grande intervento. Al 76’ tentativo impreciso di Ficarrotta, D’Agostino riprende con un rinvio. Scarlato apporta dei cambi al suo scacchiere, Baumwollspinner cerca di sbloccarla con un destro nel recupero ma al triplice fischio è 0-0 al “Bellucci”. La sfida di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff resta inchiodata e la qualificazione si deciderà tra una settimana al “Bruccoleri”.

Il tabellino

Pompei: D’Agostino, Balzano, Velotti, Di Girolamo, Tomolillo, Tarascio (73’ Baumwollspinner), Nuvoli (89’ Matute), Casillo, Caso Naturale, Malafronte (89’ Di Paola), Simonetti (82’ Guarracino). A disp.: Mele, Riccio, Salvati, Arrivoli, Marzano. All.: Scarlato

Pro Favara: Scuffia, Di Bella, Vizzini, Bossa (81’ Caternicchia), Marino, Bontempo, La Piana (81’ Erbini), Lupo, Retucci (30’ Balistreri), Ficarrotta, Lucarelli. A disp.: Sansone, Rizzo, Noto, Cammilleri, Mistretta, Bertella. All.: Catalano

Arbitro: Andrea Principe di Tivoli

Ammoniti: Velotti, Casillo, Baumwollspinner, Di Paola (P), Bossa, La Piana (PF)