L'ex Napoli contro Zeman Jr, due giorni alla finalissima: in palio c'è l'accesso alla fase nazionale

Finale playoff nel Girone A di Eccellenza, in palio c’è l’accesso alla fase nazionale per la conquista di un posto nella prossima Serie D. Il Pompei di Gennaro Scarlato, dopo aver perso il big match con l’Acerrana, facendo sfumare di conseguenza la possibilità di acquisire un biglietto diretto verso la quarta serie nazionale, attende il Nola di Karel Zeman, terza del campionato, allo stadio Bellucci.

Sarà il terzo incrocio stagionale tra le due formazioni, il bilancio è in perfetto equilibrio: nella gara d’andata i rossoblù hanno battuto i bianconeri con il risultato di 1-0, al ritorno i bruniani si sono riscattati vincendo 2-0. Quella di domenica 12 maggio è una gara secca. In caso di parità al termine dei 90’ si procederà alla disputa dei due tempi supplementari, ma non dei calci di rigore. Alla fine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari, in caso di parità sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica.

La società vincente si aggiudicherà il secondo posto del girone ed acquisirà, conseguentemente, il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione, fra le società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2023/2024, per l’acquisizione del titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025.

Intanto, dopo l’apertura del Pompei ad accogliere i tifosi del Nola nel settore locale, considerata l’inagibilità di quello ospite, è stato comunicato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Nola dal Prefetto della Provincia di Napoli.

La fase nazionale

La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito i criteri di svolgimento degli spareggi promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza. Sette i posti in palio per la Serie D 2024/2025 tra le ventotto partecipanti ai playoff nazionali che da fine maggio prossimo si affronteranno in due turni con gare di andata e ritorno. Gli abbinamenti di entrambe le fasi sono stati stabiliti tramite sorteggio integrale per aree nord, centro, sud. Anche l’ordine di svolgimento di ogni singolo accoppiamento del primo turno è stato definito tramite sorteggio.

Il primo turno nazionale andrà in scena tra il 26 maggio e il 2 giugno, la vincente tra Pompei e Nola affronterà la Pro Favara, squadra del campionato di Eccellenza Girone A. Si qualificheranno al turno successivo le squadre che al termine dei due incontri avranno segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà invece la squadra in trasferta).

Gli stessi criteri valgono per il Secondo Turno (9 giugno-16 giugno). La vincente del Gruppo O sfiderà la vincente del Gruppo P (Molise-Sicilia B). Per quanto concerne l’ordine di svolgimento è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che nel turno precedente ha giocato in casa e viceversa. Nel caso in cui entrambe le formazioni interessate abbiano giocato in casa o trasferta si ricorrerà a sorteggio.