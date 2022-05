Eccellenza - Si entra nel vivo dei playoff, in programma ci sono le semifinali: date, orari e modalità

Si entra nel vivo della competizione dei playoff di Eccellenza. Dopo il Primo Turno disputato e il calendario slittato a causa dei contagi al Covid-19 in casa Audax Cervinara, si è delinato il quadro delle semifinali. Quattro squadre si affronteranno nella fase successiva del torneo. Due formazioni napoletane e due salernitane saranno protagoniste degli incroci in programma. Allo Stadio Giraud andrà in scena il derby partenopeo tra Savoia e Napoli United, l'altro incontro prevederà il testa a testa tra due compagini del Girone C: San Marzano e Agropoli scenderanno in campo allo Stadio Novi di Angri.

Il confronto di marca salernitana si disputerà sabato 14 maggio alle ore 16.30, in quel di Torre Annunziata si andrà in scena il giorno dopo e allo stesso orario. In caso di parità, si procederà allo svolgimento dei due tempi supplementari, ma non dei calci di rigore. Qualora il punteggio restasse in parità, sara? considerata vincente la squadra in migliore posizione di graduatoria (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare.

Le società vincenti si sfideranno in finale in un'unica gara sul campo della migliore classificata. In caso di parità, si andrà avanti con la disputa dei due supplementari e dell'eventuale lotteria dagli undici metri. La società trionfante si aggiudicherà il secondo posto ed acquisira? il diritto di disputare le gare di promozione per l'acquisizione del titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2022/2023: la vincente, inoltre, sarà denominata Campania 2 e agli spareggi nazionali sfiderà la formazione della Calabria.