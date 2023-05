Verso SC Ercolanese-Siracusa: le ultime sulla prevendita

Meno quattro alla partita più importante della stagione, nell'ambiente Ercolanese c'è ancora fiducia malgrado la pesante sconfitta nella partita d'andata. Dopo una trasferta da dimenticare, la squadra granata torna a giocare in casa e affronta il Siracusa nel match di ritorno del playoff di Eccellenza. Il club vesuviano, con una nota ufficiale, ha rilasciato le informazioni sulla prevendita per la gara in programma domenica 4 giugno allo Stadio Solaro alle ore 16.00:

"Biglietto 5 euro disponibile al botteghino il giorno della gara e in prevendita dal 1 giugno presso Bomboniere La Panoramica, via Panoramica 28 - Ercolano. Ingresso libero donne e under 14. Per gli ospiti disponibili 200 tagliandi. Per tutte le informazioni sulle modalità di acquisto si rimanda alla pagina Facebook ufficiale del Siracusa. I tifosi locali all'ingresso dovranno mostrare il documento di riconoscimento".