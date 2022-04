Eccellenza - Pari dolce per il Savoia contro la Scafatese: Cammarota risponde ad Esposito, oplontini al turno successivo

Si entra nel vivo dei playoff, il Giraud cattura la scena del sabato dilettantistico con la sfida tra Savoia e Scafatese. La formazione guidata da mister Roberto Carannante ha due risultati su tre da sfruttare per accedere al turno successivo. La compagine guidata da Maurizio Coppola arriva a Torre Annunziata con l'intenzione di fare bene e conquistare la massima posta in palio per alimentare il sogno.

Partenza convincente e vincente per gli oplontini che passano in vantaggio dopo appena due minuti di gioco. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Esposito trova perfettamente il tempo per incornare e sbloccare il parziale in favore dei locali. Una marcatura che rischia di complicare i piani dei gialloblù, in crisi al 16' quando è la traversa a sventare la minaccia portata avanti dai padroni di casa. Al 20' Landi è bravo ad opporsi a un colpo di testa di Formicola, abile a farsi trovare pronto sul primo palo. Al 29' la retroguardia salernitana trema su una conclusione di Napolitano che sfiora l'incrocio. Nella seconda parte della frazione, però, la Scafatese va vicino al pareggio in tre circostanze. Al 31' Lopetrone non impatta bene da mattonella interessante, poi tocca a Malafronte non inquadrare il bersaglio. Nel finale, Costantino sporca i guantoni di Landi. Il pareggio, tuttavia, è nell'aria e si materializza al 51'. Simonetti crea apprensione sulla fascia sinistra: cross per Cammarota che è lesto a insaccare alle spalle di Landi. Dieci minuti dopo, Scarpa spreca un'ottima occasione. Risponde Malafronte con un tiro che impegna un grande Landi. Non si sblocca più la sfida e occorrono i supplementari. Nell'extra-time, Malafronte e Simonetti tentano di mettere in difficoltà l'estremo difensore di Carannante mentre sul versante opposto è il solito Scarpa a rendersi protagonista di iniziative interessanti dalle parti di Cappuccio. Il punteggio non cambia ulteriormente: il Savoia passa al turno successivo dei playoff in virtù del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare.

Il tabellino

Savoia: Landi, Credendino, Russo (93’ Spavone), Foti (82’ Trimarco), Esperimento, Rega, Napolitano (104’ Grieco), Liberti, Esposito (42’ De Stefano), Scarpa, De Rosa (76’ Orefice). A disposizione: Brescia, Pisani, Conti, Marzullo. Allenatore: Carannante

Scafatese: Cappuccio, Mejri (106’ Siciliano), Gambardella, Costantino (112’ Manzo), Astarita, Itri, Simonetti, Lopetrone, Malafronte, Cammarota (96’ De Vivo), Formicola (114’ Balzano). A disposizione: Farina, Carotenuto, Maraucci, Cozzolino, Elefante. Allenatore: Coppola

Arbitro: Marco Granillo di Napoli

Marcatori: 2’ Esposito (SAV), 51’ Cammarota (SCA)

Ammoniti: Russo, Foti, Napolitano (SAV), Formicola, Lopetrone (SCA)