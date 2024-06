Nuova avventura per Maradona Jr, arriva l'annuncio della società: è ufficiale

Riparte la carriera da tecnico di Diego Armando Maradona Jr. Dopo l'esperienza conclusa a novembre con il Pompei, l'ex Napoli United torna in panchina: è ufficiale. Il Montecalcio, formazione impegnata nel campionato di Eccellenza Campania, annuncia di aver affidato al mister la guida della prima squadra per la stagione 2024/25. "Allenatore che fa del bel gioco la sua prerogativa, ha allenato dal 2021 al 2023 il Napoli United portandolo fino alla semifinale play-off al primo anno, il traguardo più alto mai raggiunto dal club", scrive il club flegreo. "Nella scorsa stagione - si legge - ha invece guidato il Pompei sino al 30 novembre, chiudendo la personale esperienza al secondo posto, a soli 3 punti dalla capolista. Ora l'arrivo a Monte di Procida, con l'obiettivo della società capitanata dal presidente Capuano e dal Club Manager Tammaro di allestire una squadra di livello per Maradona, il quale avrà il compito di far divertire la piazza biancoblù".