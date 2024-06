Maradona Jr torna in panchina, il club si prepara all'annuncio: spunta l'indizio social

Diego Maradona Jr è pronto a tornare in panchina. Dopo l’esperienza con il Pompei, iniziata la scorsa estate e terminata a fine novembre con l’esonero a sorpresa, per l’allenatore è vicina la firma con il Montecalcio. La squadra flegrea, che ha chiuso il campionato di Eccellenza al sesto posto con 42 punti ottenuti, ha avviato un progetto di grande ambizione già la passata stagione ed è intenzionata a consolidarsi nella prossima annata.

Domani, lunedì 17 giugno, è prevista l’ufficialità di Maradona Jr. A confermarlo un video pubblicato dal club di Monte di Procida. Per il tecnico, anche ex Napoli United, sarà la terza esperienza consecutiva nella massima competizione regionale. Il presidente Capuano, negli ultimi giorni, ha spiegato: “Parte una nuova stagione, con l’entusiasmo e la voglia di fare bene. A breve faremo i primi annunci. Spero in un anno migliore, ma anche uguale all’anno scorso. Il calcio si gioca sul rettangolo verde, l’organizzazione ha un valore, però poi dipende da ciò che si mette in campo. Ai tifosi dico che oggi siamo una realtà e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per portare il nome di Monte di Procida sempre più in alto”. Di seguito l’indizio social: