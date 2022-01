Eccellenza - Ingresso gratuito per un big-match del Girone B: le indicazioni

Profumo d'alta classifica. Lo Stadio Mazzella, dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha visto la Virtus Campania conquistare il pass per la finale, è pronto ad accogliere ancora un impegno dell'Ischia. La formazione isolana ospiterà la Puteolana tra le mura amiche per il sedicesimo turno del Girone B di Eccellenza. I gialloblù hanno intenzione di dimenticare il passo falso dell'infrasettimanale e puntano a un riscatto nella competizione principale. Nella tana ischitana, tuttavia, arriverà la capolista flegrea, alla ricerca di lunghezze utili per blindare il primato.

La società granata, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'ingresso gratuito per i sostenitori: tuttavia, bisognerà seguire le indicazioni fornite. Questa la nota societaria: "L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria che per la gara di campionato con l'Ischia calcio, in programma domenica 30 gennaio 2022, allo Stadio Mazzella, alle ore 14:30, è previsto l'ingresso gratuito. Secondo indicazioni della società ischitana saranno 200 i posti garantiti per il settore ospite dello stadio, con i sostenitori che dovranno presentarsi direttamente all'impianto senza necessità di prelevare alcun ticket. Al raggiungimento del tetto massimo di capienza consentito, non sarà più possibile accedere. Obbligatorio il Green Pass rafforzato per prender parte alla manifestazione sportiva. All’interno dell’impianto è obbligatorio indossare mascherine FFP2 e rispettare il distanziamento, col divieto assoluto di consumo di articoli alimentari".