Il Givova Capri Anacapri blocca la difesa: Riccio, Notari e Pezzullo confermati nella brigata

C'è una nuova stagione da preparare in casa Givova Capri Anacapri. Il club isolano, dopo aver conquistato la promozione in Eccellenza nel playoff contro il Solofra, programma la stagione che verrà. Scelta la nuova guida in panchina, la società si sta muovendo nella figura del direttore sportivo Auricchio. L'obiettivo è quello di rinforzare l'organico, partendo da una base già consolidata. Sono stati confermati, infatti, tre elementi del reparto arretrato della brigata: Giorgio Riccio, Pasquale Pezzullo e Andrea Notari continueranno a vestire la casacca azzurra. I tre colossi della difesa saranno, fin da subito, agli ordini di mister Sena. Lo stesso Notari, dopo l'accordo raggiunto, ha dichiarato: "Sono sempre felice quando ottengo la conferma con questa Società. Ormai siamo alla sesta stagione, ma la gioia è sempre la stessa. In questo contesto sono cresciuto sotto tanti punti di vista. Devo tutto a questi colori e a quest isola che è veramente magica. Una volta che arrivi non vuoi più andartene via e questo grazie anche alle persone che sono fantastiche. Non vedo l'ora che cominci la stagione e di ripagare, con umiltà, lavoro e sacrificio, la fiducia che mi è stata riposta. Forza Uc Givova Capri Anacapri".